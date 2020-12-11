Некоторые социальные группы получат квартиры в Степанакерте в первую очередь и безвозмездно

В Степанакерте ведутся масштабные строительные работы. Ремонтируются жилые дома, поврежденные при ракетных обстрелах, подлежащие восстановлению, и кроме этого началось и строительство новых многоквартирных домов. В разговоре с «Арменпресс» вице-мэр Степанакерта Сурен Тамразян сообщил, что до мая 2021 года в столице планируется сдать в эксплуатацию около 300 новых квартир.

“В процессе предоставления этих квартир, согласно составленным в мэрии спискам, приоритет будет отдаваться семьям погибших, военнослужащих, получивших инвалидность первой степени, сиротам и многодетным семьям. Квартиры будут предоставляться на безвозмездной основе. В целом вопрос обеспечения жильем продолжает оставаться одной из главных задач мэрии. Идет инвентаризация поврежденных квартир.

Прилагаются все усилия, чтобы ни один из обращающихся к нам перемещенных лиц не остался без крова. «Мы временно размещаем вынужденных переселенцев в отелях Степанакерта, домах престарелых и других возможных местах проживания, а также в деревнях недалеко от Степанакерта”, - сказал Сурен Тамразян. Он добавил, что рассматриваются условия и нужды и семей, перемещенных из подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, и в соответствии с этим содействие оказывается и им.