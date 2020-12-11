Футбольная академия Вагаршапата передана в аренду футбольному клубу «Ноа»

Федерация футбола Армении и футбольный клуб «Ноа» достигли договоренности, согласно которой футбольная академия Вагаршапата передана в аренду клубу «Ноа» сроком на 5 лет (с условием дальнейшего продления).

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Арменпресс

в пресс-службе ФФА, соглашение подписано между генеральным секретарем Федерации футбола Армении Артуром Азаряном и исполнительным директором футбольного клуба «Ноа» Артуром Саакяном. Согласно договору, футбольный клуб «Ноа», помимо затрат на эксплуатацию и содержание академии, также обязан реализовать инвестиционную программу в течение 5 лет. На стадионе Вагаршапатской академии будет установлено освещение, а также два два современных табло. А рядом с основным полем будет построена новая трибуна на 1000 мест. Футбольный клуб «Ноа» в будущем намерен проводить свои домашние матчи в академии Вагаршапата.