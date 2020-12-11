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Борцы начинают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира

Борцы начинают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира

Армянские борцы начинают борьбу на индивидуальном розыгрыше Кубка мира.

Армению на индивидуальном этапе Кубка мира представят Рудик Мкртчян (55 кг), Армен Меликян (60 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Шагинян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).


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