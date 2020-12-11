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Во Флориде стартовала ракета со спутником для космической разведки США

Во Флориде стартовала ракета со спутником для космической разведки США

Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала во Флориде с аппаратом для космической разведки США, компания United Launch Alliance ведет прямую трансляцию запуска.

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 20:09 по времени Восточного побережья США (04:09 мкс). Она выводит на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США. Миссия, подробности которой засекречены, носит название NROL-44,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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