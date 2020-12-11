Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Армен Саркисян встретился с Араратом Мирзояном

Армен Саркисян встретился с Араратом Мирзояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Национальном собрании встретился с председателем НС Араратом Мирзояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по  связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян еще раз пожелал председателю НС здоровья, вновь строго осудил произошедшее с ним, посчитав любое проявление насилия недопустимым. Президент выразил уверенность, что в этой сложной для нашей страны и народа ситуации, особенно, доминирующими должны быть высокая ответственность и сдержанность, должны быть исключены призывы и действия нетерпимости и насилия.

На встрече президент Саркисян и председатель НС обменялись мнениями вокруг сложившейся в стране нынешней ситуации, говорили о возможных путях ее развязки.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации