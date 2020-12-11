Рубен Сафрастян уверен, что Турция не смогла достичь своей самой важной цели

В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, Турция не смогла достичь самой важной цели - по всему периметру границ Арцаха вместе с русскими разместить и свои миротворческие силы. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил и. о. директора Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик, тюрколог Рубен Сафрастян. По словам тюрколога, стратегическая цель Турции заключалась в том, чтобы сделать регион своей сферой влияния, так же и то, что помимо Республики Арцах она должна была нанести тяжелый удар и по Республике Армения. Тактическая цель Турции заключалась в размещении по всей границе с Арцахом вместе с российскими миротворцами и своих миротворческих сил. Не удалось, российская сторона этого не допустила.

Следующей целью было - позволить турецким военнослужащим в составе российско-турецкого мониторингового центра войти в Арцах под предлогом мониторинга. Это тоже похоже не удалось, русские против этого, мониторинг должен осуществляться техническими средствами этого центра, но турецкие представители центра не могут въехать на территорию Арцаха. “Турции не удалось достичь этих двух целей”, - сказал Рубен Сафрастян. Турция получила возможность быть частью центра мониторинга, это был минимум, который позволили россияне. По словам Рубена Сафрастяна, но и это, конечно, важно для Турции, потому что они получили право проводить определенные действия на Южном Кавказе. В этот период, по его мнению, мы стали свидетелями резкого увеличения влияния Турции на Азербайджан, значительной потери независимости Азербайджана в пользу Турции. Используя это обстоятельство, Турция получает возможность разместить свои вооруженные силы в Азербайджане.

“Я ожидаю, что в ближайшее время Турция легализует свою военную базу в Нахиджеване и приступит к строительству военных центров на территории Азербайджана. Не исключаю, что это создаст определенные возможности и для ее приближения к берегам Каспийского моря”, - добавил он.