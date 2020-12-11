Правительство Грузии ушло в отставку
Правительство Грузии ушло в отставку ввиду начала работы нового парламента. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.
"Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности", - сказала сотрудница пресс-службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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