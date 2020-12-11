В российском регионе заметили смертельно опасных пауков

В Ростовской области изменения в составе фауны привели к резкому росту численности ядовитых пауков и змей, пишут "Аргументы и факты Ростов" со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.

Так, по словам кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в регионе наблюдается прирост численности пауков-каракуртов, которые ранее встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Он отметил, что этот относящийся к роду черных вдов вид начал расселяться из-за потепления. Однако специалист также указал на важность человеческого фактора, поскольку данных животных привлекают свалки и мусорные залежи, где оно может найти достаточно насекомых,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.

Также из-за потепления в регионе отмечается повышенная активность змее, которые стали чаще заползать в жилые дома.