Скончался известный кинорежиссер Ким Ки Дук

В Латвии скончался известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает портал “Delfi Латвия”, согласно информации которого Ким Ки Дук планировал приобрести дом в Юрмале.

Лауреат престижных премий мира посетил Армению в рамках 11-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” и был удостоен “Параджановского талера”.

Говоря о своих фильмах, Ким Ки Дук отмечал, что он хочет показать, насколько сложна жизнь. Она похожа на то, как будто на гору поднимаешь статую, но к ее краю привязан тяжелый камень, который постоянно тянет назад. Я думаю, что мы все, от мала до велика, по жизни несем свои камни”, - говорил он.

Зритель во время фестиваля имел возможность посмотреть его фильмы “Пустой дом”, “Адрес неизвестен”, “Береговой патруль”, “Остров”, “Пьета” и “Весна, лето, осень, зима ... и снова весна”.