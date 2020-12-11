Евросоюз намерен воссоздать "амбициозный союз с США" после прихода к власти в Вашингтоне администрации демократа Джозефа Байдена. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита ЕС.

"Выборы в США открыли новые возможности. Участники саммита заявили о намерении воссоздать амбициозный союз с США, которые являются самым близким другом и партнером", - заявил он, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.