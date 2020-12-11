СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции.

Источники сообщили, что руководители ЕС договорились о расширении индивидуальных санкций. "Были согласованы индивидуальные санкции, если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - сказали они,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.