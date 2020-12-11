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WSJ: США могут объявить о санкциях против Турции за приобретение российских С-400

WSJ: США могут объявить о санкциях против Турции за приобретение российских С-400

Власти США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пятницу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Госдепартамент США отказался комментировать возможный ввод санкций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг агентство Reuters информировало, что о рестрикциях против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" может быть объявлено "в любой день".


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