WSJ: США могут объявить о санкциях против Турции за приобретение российских С-400
14:17, 11 Декабрь, 2020
Власти США могут объявить о санкциях против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пятницу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Госдепартамент США отказался комментировать возможный ввод санкций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В четверг агентство Reuters информировало, что о рестрикциях против Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" может быть объявлено "в любой день".
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