Пашинян коснулся вопроса отмены запрета гражданам Армении на въезд в страны ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул важность снятия запрета на въезд граждан Армении в ряд стран-членов Евразийского экономического союза. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в своем выступлении на онлайн-заседании Высшего совета ЕАЭС.

“Отсутствие границ со странами-членами ЕАЭС создает для Армении определенные трудности. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальным пространством Союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области для нас особенно чувствительны, и поэтому, создание условий для отмены запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение”, - сказал Пашинян.

Никол Пашинян на последнем заседании Высшего совета ЕАЭС 2020 г. выразил президенту Беларуси признательность за его эффективное и полезное председательство в Союзе в течение всего года.