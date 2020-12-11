Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Пашинян коснулся вопроса отмены запрета гражданам Армении на въезд в страны ЕАЭС

Пашинян коснулся вопроса отмены запрета гражданам Армении на въезд в страны ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь подчеркнул важность снятия запрета на въезд граждан Армении в ряд стран-членов Евразийского экономического союза. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в своем выступлении на онлайн-заседании Высшего совета ЕАЭС.

“Отсутствие границ со странами-членами ЕАЭС создает для Армении определенные трудности. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальным пространством Союза имеет для нас фундаментально важное значение. Ограничения в данной области для нас особенно чувствительны, и поэтому, создание условий для отмены запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение”, -  сказал Пашинян.

Никол Пашинян на последнем заседании Высшего совета ЕАЭС  2020 г.  выразил президенту Беларуси признательность за его эффективное и полезное председательство в Союзе в течение всего года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации