Армения должна дать решительно ответить на заявления Алиева и Эрдогана: тюрколог

Недавние заявления президента Азербайджана говорят о его амбициях в отношении Республики Армения. Фактически, президент Алиев объявляет миру о своей агрессивной политике. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заявил и. о. директора Института востоковедения Национальной академии наук Армении, академик, тюрколог Рубен Сафрастян, подчеркнув, что Азербайджан демонстрирует свои притязания по отношению к признанному государству – к Армении.

“Когда война только началась, я говорил, что цель Азербайджана и Турции не только нападение и оккупация Арцаха, Геноцид армян Арцаха, но и ослабление Республики Армения. Фактически, Эрдоган пытается продолжить политику геноцида младотурков, используя Азербайджан”, - сказал Рубен Сафрастян. Он отметил, что в Азербайджане вся нация находится под влиянием лживой исторической пропаганды.

Рубен Сафрастян не считает, что Эрдоган в своем выступлении упомянул Энвер-пашу случайно. Последний известен как один из главных организаторов Геноцида армян. Кроме того, он известен как наиболее последовательный из младотурков сторонник идеологии пантюркизма. По словам Рубена Сафрастяна, упоминание имени Энвера в Баку означает, что Эрдоган показывает турецкому миру, что он полон решимости продолжать пантюркистскую политику.

Тюрколог подчеркнул, что Армения должна решительно ответить на эти заявления. Дать ответ, используя исторические факты, и раскрыть суть и цели этой опасной агрессивной политики Азербайджана и Турции. По его словам, вполне возможно предоставить фактический материал о том, что война Турции и Азербайджана против Арцаха выходила за рамки всех правил войны. Они совершили множество преступлений против человечности, которые должны быть наказаны.