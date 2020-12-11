“Арцах - мой дом”: новая образовательная программа Национальной галереи Армении

Чтобы сделать Арцах более узнаваемым для детей и подростков, познакомить их с культурой Арцаха и с местных жителями, Национальная галерея Армении инициировала образовательную программу “Арцах - мой дом”. В рамках проекта участникам в возрасте от 5 до 15 лет необходимо нарисовать тематическую картину об Арцахе и отправить ее фотографии на адрес [email protected].

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заведующая научно-образовательным отделом Национальной галереи Ани Назарян сообщила, что до этой инициативы был запущен проект “Посвящение миру”, в котором дети изображали мир через призму своих восприятий. “Основная цель заключалась в том, чтобы оторвать детей от реальности войны. А участвуя в программе “Арцах - мой дом”, дети и подростки лучше узнают свою Родину, Арцах. Они попытаются лучше узнать Арцах, посмотреть множество фотографий, которые им понравятся и которые они смогут запечатлеть. Название проекта символично. Участники должны понять, что Арцах - наша Родина. Мы планируем выставить эти работы в музее. Таким образом, мы создадим связь между детьми и центром культурны”, - сказала Назарян, добавив, что они уже получили 70 работ, которые были опубликованы на официальной странице в Facebook. Участники могут присылать свои работы до 28 декабря. Десять наиболее понравившихся в Интернете работ и 40 работ, отобранных галереей, будут представлены в январе в одном из филиалов галереи, либо в доме-музее Ара Саргсяна и Акопа Коджояна, либо в музее Геворга Григоряна (Джотто).

По словам Ани Назарян, есть дети, которые регулярно участвуют в образовательных программах галереи, ждут новостей и всегда регистрируются для участия в той или иной инициативе.

Во дни пандемии были участники и из Финляндии. 15 детей из армянской общины Хельсинки приняли участие примерно в 8 образовательных онлайн-программах. Программы рассчитаны и на диаспору. “Ежедневно галерея работает над образованием детей, приобщением их к армянской и мировой культуре, делает все возможное, чтобы программы были интересными и доступными и для диаспоры”, - подчеркнула Назарян.

По его словам, основная функция культуры - объединять людей. “Наше будущее поколение должно хорошо знать свою культуру, чтобы популяризировать ее в мире, чтобы противник никогда не смог бы представлять ее как свою собственную”, - заключила Ани Назарян.

Анжела Амбарцумян