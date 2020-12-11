Араик Арутюнян принял руководителя оперативной группы МЧС РФ Игоря Кутровского

11 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял руководителя оперативной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Игоря Кутровского. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Обсуждались вопросы, касающиеся разминирования территори, восстановления инфраструктур, а также обеспечения жильем жителей, оставшихся без крова.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян, заместитель командующего Армией обороны Борис Давыдов.