Марукян считает, что после высказываний Алиева и Эрдогана говорить о мире в регионе пока рано

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян считает разговоры о мире в регионе после заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на параде в Баку - преждевременны.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал на парламентских брифингах 11 декабря.

“Если Эрдоган продолжает отрицать геноцид и озвучивает имя совершившего геноцид, специально, с особым умыслом, это означает, что они не отказались от своей геноцидальной политики. Следовательно, мы не можем быть уверены в нашей безопасности. Заявления руководителей Турции и Азербайджана, по сути, о том, что в этом регионе еще рано говорить о мире”, - сказал Марукян.

Глава фракции отметил, что президенты Азербайджана и Турции своими заявлениями выступают против России. “Пока они не откажутся от этих притязаний, я не представляю каких-либо отношений и сотрудничества”, - отметил Эдмон Марукян.

Ильхам Алиев на военном параде в Баку заявил что Ереван, Севан и Зангезур являются историческими азербайджанскими территориями. Эрдоган же высказался: “Сегодня день успокоения душ Энвера паши, Нури паши и солдат Исламской армии Кавказа”. Упоминаемые Эрдоганом лица, это те, кто осуществлял Геноцид армян 1915 года.