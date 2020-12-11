В крепости Тавуш будут проведены раскопки

Решением правительства Армении от 10 декабря из сэкономленных средств бюджета Министерства образования, науки, культуры и спорта на 2020 год ГНКО “Институт археологии и этнографии” НАН Армении выделено 10 млн 66 000 драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Эти средства предназначены для раскопок на территории крепости Тавуш общины Берд Тавушской области. Работы будут проводиться Институтом археологии и этнографии, в раскопках будет задействовано и местное население.

Осмотр крепости Тавуш показал, что сохранились следующие сооружения: цитадель крепости, церковь на северо-восточном склоне крепости, часть предполагаемого канала в юго-западной части крепости и древнее поселение. В рамках этой программы, направленной на сохранение памятника, планируется проведение археологических раскопок на территории цитадели, у входа в крепость, а также в северной и в южной частях церкви.

Цель программы - расширить ранее раскопанные участки, чтобы выяснить наличие возможной застройки северных и восточных склонов крепости, культурные слои и археологическую среду, прилегающую к церкви. Ожидается, что раскопки в общине Берд могут способствовать развитию археологического туризма в Тавушской области.