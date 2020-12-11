Членам семей лиц, пропавших без вести, медицинская помощь будет оказываться в рамках госзаказа

В рамках Дорожной карты, опубликованной премьер-министром Николом Пашиняном 18 ноября, принято решение, согласно которому членам семей (родитель, супруг, ребенок, сестра, брат) лиц, пропавших без вести в ходе военных действий с 27 сентября по 9 ноября, медицинская помощь будет оказываться в рамках государственного заказа. Все расходы на медпомощь берет на себя Министерство здравоохранения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

“Чтобы воспользоваться медицинской услугой, указанные группы на адрес электронной почты info@moh.am должны отправить справку, выданную медицинской организацией, и заявление.

Необходимые документы:

- Копия паспорта;

- Данные пропавшего без вести (имя, фамилия, отчество, дата рождения);

- Справка о необходимости медицинского вмешательства, обследования;

-Адрес;

- Номер телефона.

Для уточнения других подробностей можете позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения по номеру 80-03”, - говорится в сообщении МЗ.