Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов на 55%

Саммит ЕС утвердил задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Об этом написал в Twitter в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель. Дискуссия по климату на саммите продолжалась с 03:00 (05:00 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы договорились сократить наши выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году", - написал он.