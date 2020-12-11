100-летие Федерико Феллини в Ереване отметят показом фильма и открытием выставки

В связи со 100-летием известного итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, 18 декабря в Центре саморазвития “Лофт” пройдет образовательно-культурное мероприятие #FelliniDay. На вечере ожидается ряд интересных мероприятий, в рамках которых присутствующие, чтобы раскрыть тайну гения, окажутся в родном городе одного из крестных отцов кино Феллини - в Римини.

Как передает «Арменпресс», в рамках мероприятия состоится и открытие эксклюзивной коллекции афиш фильмов Федерико Феллини. Коллекция специально для выставки отправлена в Армению Институтом Адама Мицкевича.

Запланирован и показ фильма “Необычное имя Федерико”, посвященного юбиляру, другого мастера итальянского кино Этторе Сколы, а также обсуждение фильма и Феллини с творческим директором кинофестиваля “Золотой абрикос”, киноведом Кареном Аветисяном.

Мероприятие проводится при сотрудничестве посольства Италии в Армении, Института Адама Мицкиевича, кинофестиваля “Золотой абрикос” и Центра саморазвития “Лофт”.