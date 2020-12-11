Запись Казиняна о возбуждении уголовного дела в отношении Пашиняна - откровенная дезинформация: ССС

Информацию, распространенную председателем партии “Одна Армения” Артуром Казиняном о том, что Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в отношении премьер-министра Никола Пашиняна и ряда других высокопоставленных лиц, Специальная следственная служба Армении считает откровенной дезинформацией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Специальная следственная служба Армении.

“Сегодня Артур Казинян сообщил, что Специальная следственная служба возбудила уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и ряда других высокопоставленных лиц. Ожидаются громкие аресты”.

Сообщаем, что вышеуказанное является откровенной дезинформацией, и призываем автора записи воздерживаться от распространения лживых, ложных сведений и преднамеренных манипуляций информацией” - говорится в сообщении ССС.