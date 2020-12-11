Саперы ГСЧС продолжают работы по уничтожению обнаруженного оружия и боеприпасов

Саперные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха ведут работы по уничтожению оружия и боеприпасов, обнаруженных в общинах Хнацах, Айгестан Аскеранского района и территорий, прилегающих к городу Мартакерт.

Об этом «Арменпресс» сообщили в ГСЧС Республики Арцах.

“Саперы, по приказу директора службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Карена Саркисяна, проводят разведывательные и поисковые работы во всех населенных пунктах. Саперные отряды проведут работы по уничтожению оружия и боеприпасов, обнаруженных в общинах Хнацах, Айгестан Аскеранского района и на территориях, прилегающих к городу Мартакерт. Обнаруженные боеприпасы перевозятся в безопасное место или уничтожаются на месте. Пожалуйста, при звуках взрывов сохраняйте спокойствие. Для разъяснений и других подробностей звоните в Центр кризисного управления по телефонам 911,101,112”, - говорится в сообщении ГСЧС.