Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time. Об этом объявлено в четверг во время специального эфира телекомпании NBC.

Рок-музыкант Брюс Спрингстин представил обладателей почетного звания. "Почти сто лет Time называл "Человека года". В 2020 году им по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис", - заявил рокер. Главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь отметил, что это звание впервые присвоено избранному вице-президенту США. "Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное", - добавил он.

Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценке редакции Time, Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

В 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.