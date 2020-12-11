Российские врачи в селе Астхашен Аскеранского района оказали помощь более 20 пациентам

Медицинский отряд российских миротворческих сил за прошедшие сутки в населенном пункте Астхашен Аскеранского района Нагорного Карабаха оказали помощь более 20 пациентам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Министерства бороны РФ.

“Российские миротворцы из состава специального медицинского отряда организовали многофункциональные медицинские бригады для выездной работы в отдаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. В составе многофункциональных медицинских бригад врачи разных специальностей, а также специалисты психологической службы. Они оказывают помощь местному населению в отдаленных селах и районах”, - говорится в сообщении МО РФ.

Местных жители, как правило, обращаются в связи с хроническими сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.