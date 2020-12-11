При помощи “Уран-6” российские миротворцы разминировали аэропорт Степанакерта

Специалисты миротворческих сил РФ продолжают работы по разминированию территорий Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

“Российские саперы в ходе разминирования одного из участков Степанакертского аэропорта задействовали многофункциональный робототехнический комплекс “Уран-6”. Применение комплекса “Уран-6”обеспечивает полную безопасность персонала и повышает эффективность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов. За прошедший день инженерная разведка и разминирование местности проведены также на участке дороги Степанакерт-Шуши и в районе улицы Ачапняк города Степанакерт.

В целом, инженерными подразделениями миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 80 га территории, 24,8 км дороги, 168 строений и 6 социально важных объектов, обнаружено и обезврежено 4 577 взрывчатых предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.