Делегация во главе с Ара Айвазяном примет участие в заседании Совета партнерства Армения-ЕС

Делегация во главе с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном с 16 по 18 декабря будет в Королевстве Бельгия для участия в третьем заседании Совета партнерства Армения-ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на официальном сайте правительства Армении.

“Руководствуясь частью 5 статьи 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, для участия в третьем заседании Совета партнерства Армения-ЕС с 16 по 18 декабря 2020 года в Королевство Бельгия (Брюссель) согласно приложению командировать делегацию”, - говорится в сообщении.

В составе армянской делегации в Бельгию отправятся министр иностранных дел Ара Айвазян, заместитель министра юстиции Кристине Григорян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, заместитель министра экономики Варос Симонян, заместитель министра окружающей среды Анна Мазманян, заместитель министра НОКС Артур Мартиросян, руководитель офиса вице-премьера Мгера Григоряна Седрак Барсегян.