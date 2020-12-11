Чемпионат Европы по фигурному катанию не состоится. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания. Чемпионат Европы по фигурному катанию должен был состояться с 25 по 31 января в Загребе, однако он отложен.

Не состоится и Большой турнир в Пекине.

Пока не известно, будет ли перенесен чемпионат мира.

Ранее стало известно, что танцевальная пара Тина Карапетян/Симон Пру-Сенекал тренируется в канадском Монреале. В женском одиночном катании единственная представительница Армении Анастасия Галустян проводит тренировки в столице России Москве, где она и проживает. Славик Айрапетян подготовительный этап проводит в Ереване.