Американский журнал Time удостоил звания "Страж года" медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с пандемией коронавируса нового типа, главного инфекциониста США Энтони Фаучи, а также организаторов кампаний борьбы за расовую справедливость. Об этом издание сообщило в четверг.

Редакция журнала отметила, что трудившиеся на передовой борьбы с COVID-19 медицинские работники со всего мира своей самоотверженностью и храбростью продемонстрировали важность "основополагающего принципа как медицины, так и демократии - равенства". В деятельности Фаучи издание отметило не только его непосредственные профессиональные заслуги в должности главного инфекциониста, но также и информационную борьбу, которую он вел против действующего президента США Дональда Трампа, оспаривая предъявляемые им данные о пандемии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Среди активистов за расовую справедливость редакция Time отдельно выделила француженку Ассу Траоре и американку Порч Беннет-Бей. Траоре возглавляет общественную организацию памяти ее брата Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер после задержания жандармами в июле 2016 года при не установленных до сих пор обстоятельствах. Беннет-Бей же стала одним из лидеров августовских протестов в американском городе Кеноше (штат Висконсин), начавшихся после того, как афроамериканец Джейкоб Блейк был тяжело ранен полицейским при задержании. "Моя цель - это будущее, сделать так, чтобы наши дети, их дети и их дети никогда не переживали эти проклятия [прошлых] поколений", - приводит журнал слова американской активистки.

Time также объявил Эрика Юаня, основателя американской компании Zoom Video Communications, которая является оператором сервиса видеоконференций Zoom, "Бизнесменом года". "Когда COVID-19 перевернул нашу жизнь, одна платформа поддерживала мир в рабочем состоянии и помогала нам оставаться на связи", - отметили журналисты издания.