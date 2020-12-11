В Грузии произошло землетрясение близ города Боржоми

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло вечером в четверг на юго-западе Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22:53 по тбилисскому времени (21:53 мск) в 12 км к юго-западу от города Боржоми,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что центр землетрясения находился на глубине 13 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.