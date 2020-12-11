На территории Арцаха закрытых и труднопроходимых дорог нет
10:40, 11 Декабрь, 2020
На территории Арцаха закрытых и труднопроходимых дорог нет. Межрегиональные и межобщинные дороги открыты для всех видов транспорта.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
На автодороге Степанакерт-Ереван местами гололедица и недостаточная видимость.
По всей протяженности дороги Шуши-Бердзор-Горис дорожные компании “Ваге Карапетян” и “Арцахуги” работают над расчисткой.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, сохранять дистанцию, не совершать обгоны и воздерживаться от действий, которые могут привести к необратимым последствиям.
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