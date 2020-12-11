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ДТП в НКР: “Сузуки Витара” врезался в “Урал” миротворческого контингента РФ: есть 2 погибших

ДТП в НКР: “Сузуки Витара” врезался в “Урал” миротворческого контингента РФ: есть 2 погибших

В Центр кризисного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 4-ом километре автодороги Степанакерт-Аскеран.

Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, на место происшествия немедленно выехали 2 группы специального подразделения быстрого реагирования.

Выяснилось, что автомобиль марки “Сузуки Витара” выехав за обочину проезжей части дороги,  врезался в грузовой автомобиль марки “Урал” миротворческого контингента РФ.

В результате ДТП водитель и пассажир “Сузуки Витара” погибли на месте.

Уведомление:

Большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит вследствие неблагоприятных погодных условий, недостаточной видимости из-за тумана, дождя или снега. Будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности дорожного движения.


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