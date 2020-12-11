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Демонстранты нарушили движение метрополитена

Демонстранты нарушили движение метрополитена

В рамках акций гражданского неповиновения 11 декабря в 09:08 часов было парализовано движение ереванского метрополитена. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

На станциях метрополитена проводится акция неповиновения, нарушено движение метрополитена.

О восстановлении нормальной работы будет предоставлена дополнительная информация.

Вследствие акций гражданского неповиновения движение ереванского метрополитена было нарушено и 8 декабря.


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