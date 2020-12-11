Демонстранты нарушили движение метрополитена
09:42, 11 Декабрь, 2020
В рамках акций гражданского неповиновения 11 декабря в 09:08 часов было парализовано движение ереванского метрополитена. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
На станциях метрополитена проводится акция неповиновения, нарушено движение метрополитена.
О восстановлении нормальной работы будет предоставлена дополнительная информация.
Вследствие акций гражданского неповиновения движение ереванского метрополитена было нарушено и 8 декабря.
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