После внедрения системы баллов никто еще не лишен водительских прав

После внедрения системы баллов с применением штрафных очков ни один водитель пока не лишился водительских прав и права управления транспортными средствами. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“На 6 месяцев заморожены водительские права на управление транспортными средствами 1 695 человек”, - сообщили в управлении. На вопрос о том, какие работы были проведены по адаптации правил дорожного движения к нововведениям балльной системы, в управления по связям с общественностью и информации полиции ответили, что не возникало необходимости адаптировать правила дорожного движения к нововведениям и к штрафным баллам внедренной системы.

В течение 11 месяцев 2020 года по делам о правонарушениях, выявленных видеокамерами и спидометрами, было принято 1 219 448 решений, что меньше на 171 673 или 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

“За 11 месяцев 2020 года в Армении зарегистрировано 3 564 ДТП с человеческими жертвами, погибли 298 человек, 5 189 получили телесные повреждения. По сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП сократилось на 758 или на 17,5%, число жертв на 18, число лиц, получивших телесные повреждения - на 954”, - сообщили в управлении по связям с общественностью и информации полиции.

Балловая система регулирования дорожного движения действует с 1 января 2020 года. Согласно этой системе, водителям на год предоставляется 9 баллов. Водители лишаются баллов при совершении нарушений. Потеряв все баллы, водитель лишается водительских прав, однако имеет возможность в следующем году сдать экзамен и вернуть свои водительские права.