Газета “Айастани Анрапетутюн”: Быть сильным – означает найти силы...

“10 декабря 1991 года состоялся референдум о независимости Арцаха, в результате которого 99,8% арцахцев проголосовали за независимость. Спустя ровно 15 лет, 10 декабря 2006 года был проведен всенародный референдум по принятию проекта первой Конституции Республики Арцах.

В Арцахе день принятия Конституции обычно бывал праздничным и нерабочим, но не в этом году... В этот раз в День референдума независимости Республики Арцах и принятия Конституции “Парад Победы” прошел в Баку. “Сегодня день успокоения души Энвера паши”, - заявил сегодняшний султан на военном параде в Баку. Фактически, мечта Эрдогана доведение до конца дело Энвера паши - одного из организаторов Геноцида армян. В контексте всего этого просто бессмысленно надеяться на конструктивную беседу с турком и с его младшим братом -азербайджанцем. Ятаган висит в воздухе. Нам остается либо остановить руку, поднятую с ятаганом, либо... Очень тяжела боль утраты Родины, поскольку районы Арцаха, перешедшие под контроль Азербайджана, были не просто территорией. Для нас это святая земля, поскольку каждый ее кусок пропитан кровью армянских сынов. Тяжело дышит Земля Арцаха, потому что по ней уже ходит враг...”.

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