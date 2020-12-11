Газета “Айастани Анрапетутюн”: Внутренняя стабильность и единство

“Подписанием трехстороннего заявления внедрен режим прекращения огня, но война продолжается. На поле боя артиллерия не ведет огня, но в других форматах перемирие пока не установлено, перестрелка продолжается. Спецслужбы противника вместе с хакерами с интенсивностью военных дней продолжают свои действия. Согласно сообщению СНБ Армении, звонки от противника поступают не только рядовым гражданам, но и членам правительства и депутатам. Подобные действия противника свидетельствуют о том, что война еще далека от окончания. В сложившейся ситуации единство нашего народа является стратегическим императивом, стабилизация внутриполитической ситуации в Армении и в Арцахе - первоочередная и оперативная задача”.

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