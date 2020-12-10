Пресс-секретарь премьер-министра Армении осудила заявления Алиева и Эрдогана

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян коснулась заявлений, сделанные сегодня в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В беседе с Арменпресс Мане Геворгян, в частности, отметила:

«Решительно осуждаем провокационные заявления, сделанные сегодня в Баку лидером Азербайджана. Озвучивания территориальных претензий в отношении Армении серьезно ставит под серьезный вопрос готовность Азербайджана к установлению мира и целенаправленно ставит под угрозу региональный мир и безопасность.

Утверждения президента Азербайджана о том, что Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, еще раз показывают, кто является инициатором войны и применения силы и кто пытается вести регион путем дальнейшей дестабилизации и испытаний. Эти заявления делают международное признание права арцахских армян на самоопределение более чем актуальным как способ предотвратить новые геноцидные устремления азербайджанцев в отношении арцахских армян.

Эти заявления противоречат духу трехстороннего заявления от 9 ноября. Разговоры с армянским народом с позиции угрозы предосудительны и не могут привести к прочной стабильности на Южном Кавказе. Резко предосудительны и прославление президентом Турции архитекторов Геноцида армян, идеологов младотурков. Такие проявления ставят под сомнение заявления Турции, в том числе о ее готовности способствовать региональному миру и стабильности».

Во время военного парада в Баку Алиев назвал Ереван, Севан и Зангезур «азербайджанскими территориями», а Эрдоган сказал, что этот день был «днем просветления душ Энвера-паши, Нури-паши и солдат Кавказской исламской армии».