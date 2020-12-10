Баку начал военные действия против Арцаха с явным стремлением к геноциду. глава МИД Армении

Пока мир был сосредоточен на борьбе с пандемией Covid-19, Азербайджан при непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-террористов и наемников с Ближнего Востока начал крупномасштабное военное наступление против Нагорного Карабаха с явным намерением геноцида. Проводимая государством политика очернения и оскорбления жертв прошлых злодеяний и создание фальшивых исторических фактов, призванных оправдать преднамеренное разрушение армянского культурного наследия в регионе, разжигают межэтническую напряженность и подрывают перспективы примирения. Об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян на онлайн-мероприятии под названием «Роль средств массовой информации в деле в предупреждении геноцида: перспективы и опасность цифровой эпохи».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем видеопослании Ара Айвазян отметил:

«Сегодня исполняется 72 года с момента принятия Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая наделила международное сообщество правовой базой для предотвращения и наказания того, что раньше считалось «преступлением без имени», и стало кодифицироваться как действия, совершенные с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

Конвенция о геноциде, принятая за день до ориентирного документа по правам человека - Всеобщей декларации прав человека, представляет собой первое международное соглашение по правам человека.

С 1998 года Армения является пионером международных усилий в рамках Организации Объединенных Наций по укреплению значимости Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также по созданию прочной основы для предотвращения.

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла инициированную Арменией резолюцию, провозгласившую 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Установление и регулярное празднование Международного дня 9 декабря дополняет постоянные усилия Армении по содействию консолидированным международным действиям против преступления геноцида.

Сегодня для меня большая честь подтвердить в качестве министра иностранных дел твердую решимость Армении продолжать поддерживать взаимоусиливающие программы предотвращения геноцида и поощрения и защиты прав человека.

Как член Совета ООН по правам человека Армения заявила о своей твердой приверженности предотвращению преступлений на почве ненависти. Все мы хорошо знаем, что геноциду, этому крайне тяжкому преступлению, предшествуют дискриминация, изоляция, нетерпимость, постоянное нарушение прав и свобод человека, разжигание ненависти на этнической и религиозной почве.

Частое непонимание важности своевременного выявления ранних признаков, таких как проявления языка вражды и подстрекательской риторики, усиленные современными средствами массовой информации, а также часто политически мотивированное нежелание своевременно и надлежащим образом реагировать на них ограничивают коллективные возможности предпринять своевременные действия и адекватно отреагировать на пропаганду и культивирование ненависти и нетерпимости.

Уважаемые коллеги,

2020 год войдет в историю как год серьезных сложностей и уязвимостей. Он был особенно сложным для Армении и армян во всем мире. Пока мир был сосредоточен на борьбе с пандемией Covid-19, Азербайджан при непосредственном участии Турции и иностранных боевиков-террористов и наемников с Ближнего Востока начал крупномасштабное военное наступление против Нагорного Карабаха с явным намерением геноцида. Проводимая государством политика очернения и оскорбления жертв прошлых злодеяний и создание фальшивых исторических фактов, призванных оправдать преднамеренное разрушение армянского культурного наследия в регионе, разжигают межэтническую напряженность и подрывают перспективы примирения.

Дорогие друзья,

Сегодня, более чем когда-либо, нам необходимы искренняя приверженность и единство всего международного сообщества для разработки прочной и эффективной системы оценки рисков и механизмов раннего предупреждения. Нам необходимо продвигать образование в области прав человека, терпимости и культуры мирного сосуществования. Здесь я хотел бы подчеркнуть роль работников СМИ и коммуникаций: их влияние и ответственность становятся все более значительными в современном мире информационных технологий. Они лежат в основе механизмов раннего предупреждения для выявления и предотвращения преступлений против человечности. В резолюции о предотвращении геноцида, принятой Советом ООН по правам человека в июне 2020 года, подчеркивается, что «… свободные, разнообразные и независимые средства массовой информации, способные работать свободно, значительно снизили бы риск геноцида».

Это роковое для всех нас время, время полностью взять на себя ответственность за предотвращение и защиту, время действовать. Этот год показал, насколько хрупки и подвергаются опасности человеческая жизнь, человеческая идентичность, человеческое наследие.

Мы благодарны генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за его приверженность и внимание к повестке дня предотвращения и за поддержку важнейших функций раннего предупреждения и ранних действий, включая приверженность борьбе с разжиганием ненависти на национальном и глобальном уровнях.

Я хочу поприветствовать г-жу Алису Вайриму Ндериту в связи с назначением на должность специального советника генерального секретаря по предупреждению геноцида и поблагодарить ее и ее предшественников за последовательные действия по продвижению повестки дня предотвращения.

Я также благодарю заместителя генерального секретаря по глобальным коммуникациям г-жу Мелиссу Флеминг за ее участие и поддержку усилий, направленных на повышение осведомленности о важности сохранения памяти и предотвращения злодеяний.

Наконец, я хочу поблагодарить наше Постоянное представительство в Нью-Йорке за собрание исключительной группы гуманитариев в рамках ежегодного празднования Дня памяти и достоинства жертв преступления геноцида и Международного дня прав человека».