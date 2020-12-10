Ерджаник Акопян сложил депутатский мандат: он перейдет на работу в КГД
20:24, 10 Декабрь, 2020
Депутат НС Армении Ерджаник Акопян подал заявление спикеру НС Арарату Мирзояну о сложении своих полномочий. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.
«В результате консультаций с моими товарищами по партии «Мой шаг» было принято решение продолжить мою деятельность в исполнительной власти - Комитете государственных доходов Армении.
Был учтен тот факт, что я ранее занимал разные должности в КГД, имею полное представление о системе и существующих в ней проблемах, которые мы будем решать совместной работой», - говорится в сообщении.
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