Время в Ереване: 11:07:36,   10 Декабрь

Ерджаник Акопян сложил депутатский мандат: он перейдет на работу в КГД

Ерджаник Акопян сложил депутатский мандат: он перейдет на работу в КГД

Депутат НС Армении Ерджаник Акопян подал заявление спикеру НС Арарату Мирзояну о сложении своих полномочий. Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

«В результате консультаций с моими товарищами по партии «Мой шаг» было принято решение продолжить мою деятельность в исполнительной власти - Комитете государственных доходов Армении.

Был учтен тот факт, что я ранее занимал разные должности в КГД, имею полное представление о системе и существующих в ней проблемах, которые мы будем решать совместной работой», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации