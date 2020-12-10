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Скончался экс-начальник военной полиции Артур Багдасарян

Скончался экс-начальник военной полиции Артур Багдасарян

Скончался бывший начальник военной полиции Артур Багдасарян. Как сообщает Арменпресс, он заразился коронавирусной инфекцией.

Артур Багдасарян был руководителем военной полиции министерства обороны Армении с 2017 по 2020 годы.


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