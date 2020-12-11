“Ереванский бестселлер”: лидер - “Что же вы делаете, ребята”: армянская литература, ноябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за ноябрь.

На первой горизонтали - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

На второй горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На третьей горизонтали повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На четвертой горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На пятой горизонтали повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ ребят, уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными.

На шестой горизонтали книга Вано Сирадегяна “Отведи руку от боли”. В книге обобщены произведения разных жанров талантливого прозаика (рассказы, эссе), опубликованные в сборниках: “Воскресенье” (1983), “Тяжелый свет” (1987) и “Не считайте, что это слишком много”. (1993).

Сборник Вано Сирадегяна “Страна до востребования” и “Время хамла” Аветиса Арутюняна занимает седьмое место. В “Стране до востребования” Вано Сирадегяна три рассказа и публицистика.

На восьмом месте - “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов, представленных в книге, посредством межличностных отношений, личных размышлений и диалога с читателем представляет историю жизни одного героя. Рассказы, будучи отдельными и независимыми историями, объединяются в какой-то точке и становятся большой, целостной историей. Одним из ключевых моментов книги является послание, что между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополнительные детали, лучше узнавать человека, его жизнь и его мир.

На девятом месте также Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и удушающей тоски.

Роман Эдгара Костандяна “Милош” на десятом месте. Этот роман Костандяна - писателя, драматурга, победителя международных конкурсов “Интеррайт” и “Юропен”, автора бестселлера “Приют”, книг “Последний день зимы”, “Куку”, “Обычная страна” и др. имеет довольно простой подзаголовок: “Роман о прошедших радостях”.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).