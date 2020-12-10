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Премьер-министр Армении и посол Франции обсудили развития вокруг арцахского конфликта

Премьер-министр Армении и посол Франции обсудили развития вокруг арцахского конфликта

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил армяно-французские отношения и еще раз поблагодарил дружественную Францию за постоянную гуманитарную помощь армянам Арцаха.

В ходе встречи собеседники коснулись развитий вокруг арцахского конфликта и текущей ситуации.


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