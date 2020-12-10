Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова затронула вопрос разблокирования экономических связей, предусмотренный трехсторонним заявлением по Нагорному Карабаху. Как сообщает Арменпресс, Захарова подчеркнула, что согласно 9 пункту заявления лидеров трех стран от 9 ноября, разблокируются все экономические и транспортные коммуникации в регионе.

При этом, по ее словам, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной республики в целях организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Захарова отметила, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Было условлено также, что по согласованию сторон должно быть обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, которые связывают Нахичеван с основной территорией Азербайджана.

"Разблокирование экономических связей, строительство новых коммуникаций процесс длительный, в него необходимо вовлечь многие профильные структуры и главные вопросы при этом будут решаться властями Армении и Азербайджана, которые, насколько нам известно, сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие в ходе постконфликтной фазы проблемы", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в этой связи наиболее перспективным направлением сегодня является восстановление железнодорожного сообщения.

Захарова отметила, что при содействии российских специалистов проведено первичное обследование приграничных участков, железнодорожной инфраструктуры, в Нахичеванской автономной республике, а также на прилегающих к границе железнодорожных линиях в Армении.