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Президент Арцаха провел совещание с участием министров обороны, финансов и градостроительства

Президент Арцаха провел совещание с участием министров обороны, финансов и градостроительства

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 декабря провел рабочее совещание с участием министров обороны, финансов и градостроительства.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства отметил, что создание, реконструкция и эксплуатация оборонной инфраструктуры входят в число приоритетных вопросов, а своевременное выделение необходимого количества строительной техники и финансовых ресурсов для их решения находится в центре внимания правительства.

После обсуждения объема и графика представленных программ, Арутюнян дал ряд поручений. Особо был затронут вопрос решения жилищных проблем армянских солдат и резервистов, оставшихся без крова в связи с тем, что армянские населенные пункты оказались под оккупацией Азербайджана.


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