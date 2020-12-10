Сирийские наемники рассказали BBC, как азербайджанцы использовали их в качестве «пушечного мяса»

Сирийские наемники, участвовавшие на стороне Баку в развязанной Азербайджаном против Арцаха войне, рассказали авторитетному изданию Би-би-си, как их использовали в качестве «пушечного мяса». Как сообщает Арменпресс, наемники отметили, что им предлагали деньги за участие в военных действиях на передовой.

«Они сказали нам, что наша миссия будет состоять в том, чтобы служить в качестве часовых на границе - в качестве миротворцев. Они предлагали 2000 долларов в месяц за эту работу. Это было для нас целым состоянием», - рассказал один из наемников.

«Меня и около 30 человек отправили на передовую. Мы прошли около 50 метров, когда внезапно рядом с нами упал снаряд. Я бросился на землю. Обстрел длился 30 минут без перерыва. Те минуты казались годами. Тогда я пожалел, что приехал в Азербайджан», - отметил наемник.

В беседе с корреспондентом наемники рассказали, что смерть была повсюду, их использовали как «пушечное мясо», а вероятность выживания составляла всего 1%.