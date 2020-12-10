Американский актер Джордж Клуни попал в больницу, экстренно похудев для съемок фильма "Полночное небо", режиссером которого он является, сообщает газета Mirror.

Как сообщает издание, за четыре дня до начала работы над своим фильмом Клуни госпитализировали с сильной болью в животе. Врачи диагностировали у актера панкреатит, и он был вынужден провести в больнице несколько дней.

"Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой", - заявил актер. По мнению актера, его диета могла способствовать заболеванию. По данным издания, 59-летний Клуни похудел почти на 13 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Клуни, снявший еще несколько картин, заявил, что фильм "Полночное небо" является для него самым большим проектом на сегодняшний день, и ему нужно было оставаться в отличной форме, чтобы довести работу до конца. "Потребовалось несколько недель, чтобы поправиться, а для режиссера это было непросто, так как нужна энергия", - отметил актер.

Как отмечает издание, помимо похудения для съемок в фильме актеру также пришлось перестать бриться, от чего его супруга адвокат Амаль Клуни была не в восторге.

"Я отрастил длинную уродливую бороду, моему сыну она понравилась, потому что он прятал в нее всякое... Но моя жена и дочь были счастливы, когда ее (бороды) не стало, так как было сложно найти лицо под всем этим беспорядком", - заявил Клуни