ВС выполняют свои обязанности по всей линии фронта в направлении Сюникской области

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил сегодня 5-й армейский корпус

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, заместитель командующего корпусом полковник Сережа Степантян проинформировал министра обороны о проблемах Корпуса и планах на будущее. Были кратко проанализированы результаты выполнения боевых задач в ходе Арцахской войны, поставленных перед воинскими частями.

Полковник Степанян также прокомментировал заявление лидера общины Давит Бек Сюникской области, согласно которому этот район границы контролируется только добровольцами из сел, заверив, что ВС выполняют свои обязанности по всей длине этого направления линии фронта.