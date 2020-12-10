Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-12-20

ЕРЕВАН, 10 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 декабря, курс доллара США вырос на 3.29 драмa и составил 518.77 драм. Курс евро вырос на 2.95 драмa и составил 627.92 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.06 драм. Курс британского фунта сократился на 2.06 драмa и составил 690.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 242.71 драмa и составила 30718.26 драм. Цена серебра сократилась на 3.92 драмa и составила 401.71 драм. Цена платины выросла на 91.63 драмa и составила 17062.45 драм.