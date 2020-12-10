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Центр Гамалеи заявил о готовности передать Турции вакцину для проверки

Центр Гамалеи заявил о готовности передать Турции вакцину для проверки

Россия готова передать Турции партию вакцины "Спутник V" для проведения экспертизы и клинических испытаний, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Идет речь о предоставлении препарата Турции. Мы готовы принять турецких коллег, обсудить нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов для проведения экспертиз... а также препараты, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции на добровольцах в этой стране", - сказал Гинцбург в интервью "России 24" в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.


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