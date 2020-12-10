Армен Саркисян принял представителей исследовательского центра “Альтернатива”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял членов исследовательского центра “Альтернатива” во главе с руководителем Центра, доктором экономических наук, профессором Татулом Манасеряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг сложившейся в стране ситуации и образовавшихся вызовов, были обсуждены и пути выхода из ситуации и решения. Говоря о кризисной ситуации и понесенных нами в ходе войны болезненных потерях, президент Саркисян подчеркнул, что как для народа и для государства у нас нет иного выбора, кроме как совместными усилиями, рука об руку поднятья на ноги.

Он признал, что для продвижения вперед, прежде всего, нужно трезво и точно оценить ситуацию и наши возможности, нужно осознать, что мы столкнулись с рядом кризисов, нужно принять реальность и подумать об эффективных путях выхода.

Президент Саркисян особо подчеркнул важность системных решений, институтов, отметив, что отдельные лица не в состоянии в одиночку преодолеть все эти трудности. “Спасителей нет. У нас должно быть свое видение, стратегия, план развития. Мы упорным трудом и дисциплиной должны создавать наши государственные институты. Поэтому, прежде всего мы должны признать, что мы в глубоком кризисе, и не в одном, а в нескольких. Мы должны отказаться предавать желаемое за действительное, воздерживаться от лжи и фальсификаций, поливать друг друга грязью и фейками. В конечном счете, мы должны иметь смелость принять горькую реальность, оценить свои ошибки и предпринять эффективные шаги”.

Президент сказал, что он как никогда верит в силу и в дух нашего народа. “Мы все несем ответственность перед нашими предками, перед нашим народом. На протяжении веков у нашего народа не было государственности, но он смог сохранить наши национальные ценности, наше историческое наследие, наш язык и литературу, нашу церковь и культуру, чтобы мы как нация могли иметь свою страну и государство и в будущем. Сегодня у нас есть это государство, наш долг - сделать все возможное, чтобы укрепить нашу государственность, укрепить наши институты”.

Президент Саркисян отметил, что он подготовил дорожную карту выхода из ситуации, и предложил участникам встречи представить свои решения. “Лишь вместе можно выйти из этой ситуации, преодолеть эти непростые вызовы”.